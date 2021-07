Стартовали съемки экранизации The Last of Us

В Канаде начались съемки сериала по видеоигре The Last of Us. Снимком со съемочной площадки в своем Instagram поделился Габриэль Луна, исполняющий роль Томми.





В одной машине сидят Педро Паскаль (он сыграет Джоэла) и Нико Паркер, недавно присоединившаяся к проекту в роли дочери главного героя Сары. Еще двое — это российский режиссер Кантемир Балагов, который снимет пилотный эпизод, и оператор Ксения Середа.

Предположительно, команда приступила к съемкам пролога из оригинальной игры, когда персонажи пытаются уехать из эпицентра заражения.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.

Источник: daily.afisha.ru