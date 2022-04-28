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Стартовал розыгрыш национального кубка Казастана по киберспорту
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Сегодня в 15:12

Стартовал розыгрыш национального кубка Казастана по киберспорту

Федерация киберспорта Казахстана — Qazaq Cybersport Federation объявила о запуске первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году — 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.

Лучшие киберспортсмены Казахстана сойдутся в битве за призовой фонд в размере 3,5 миллионов тенге. Весенний киберспортивный чемпионат пройдет по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.

Этот турнир — возможность для игроков из любого региона страны начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или команде казахстанскому киберспортивному сообществу.

Отборочный этап турнира от Qazaq Cybersport Federation пройдет онлайн c 2 по 15 мая 2022 года, финалисты соревнований получат возможность сыграть в LAN-финале, который пройдет 29 мая в городе Нур-Султан.

Регистрация доступна по ссылке: esports-cup.qcf.kz

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#казахстан #киберспорт #турнир #чемпионат #компьютерныеигры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.