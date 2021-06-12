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Стартовал пятый ежегодный региональный фестиваль Go Viral
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Сегодня в 10:51

Стартовал пятый ежегодный региональный фестиваль Go Viral

11 июня 2021 года пятый региональный фестиваль инновационных идей Go Viral 2021 открыли посол США в Казахстане Уильям Мозер и генеральный консул США в Алматы Эрик Майер. Организаторы поприветствовали более 2378 участников из 18 стран: пять республик Центральной Азии, США, Голландия, Китай, Украина, Франция, Италия, ОАЭ, Россия, Германия, Южная Корея, Швейцария, Колумбия и другие.

В этом году более 50 спикеров выступят с презентациями, перфомансами, фильмами и воркшопами в гибридном формате – онлайн и офлайн. С 11 по 20 июня зарегистрированные участники посетят Go Viral 2021 в Алматы, а также Душанбе, Ташкенте и Бишкеке.

В этом году Go Viral продемонстрирует многочисленные документальные фильмы, музыкальное сотрудничество между США и странами Центральной Азии, панельные дискуссии о женщинах в технологиях, технологиях в здравоохранении, о том, как центральноазиатские стартапы выходят на новый глобальный рынок, а также проведет панельную дискуссию с будущими лидерами Центральной Азии, родившимися, начиная с 1991 года.

Основные выступления будут относиться к правозащитной и научной журналистике, журналистике данных, а также речь пойдет о таких важных для нашего региона вопросах, как защита экологии, изменение климата, образование и расширение прав и возможностей женщин. На фестивале будут квесты, викторины, конкурсы и многое другое.

Спикеры Go Viral 2021 представят новые способы переосмысления самих себя, расскажут, как разумно инвестировать и поделятся лучшими стратегиями межкультурных переговоров.

Питчинг-сессия StartUp Go 2021, проводимая при поддержке Chevron Kazakhstan, демонстрирует 10 лучших стартапов Центральной Азии, которые будут бороться за приз в 6 000 долларов США, чтобы затем запустить бизнес-проекты с социальным аспектом.

Ознакомиться с расписанием фестиваля и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте goviral.kz. Информация также с 11 июня доступна в новом мобильном приложении GoViral.

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#фестиваль #саморазвитие #инновации #goviral
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