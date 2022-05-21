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Стартовал прием заявок на Silkway Accelerator для стартапов из Центральной Азии
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Сегодня в 10:00

Стартовал прием заявок на Silkway Accelerator для стартапов из Центральной Азии

Astana Hub совместно с Google for Startups объявил о запуске Silkway Accelerator для стартапов из Центральной Азии, а также Азербайджана и Монголии.

В этом году планируются два потока акселерации для стартапов на стадии Product/Market Fit.

Запуск первого потока состоится 20 июня. По результатам отбора 15 лучших проектов на бесплатной основе будут участвовать в акселерации, которая будет проходить в офлайн-формате в Нур-Султане и продлится три месяца.

В апреле 2022 года Astana Hub подписал соглашение о партнерстве с GfS и стал первым партнером в регионе Центральной Азии.

В рамках партнерства GfS предоставят доступ к уникальным мастер-классам и индивидуальному менторингу от экспертов Google, а также окажут PR-поддержку интересным кейсам на своей платформе и социальных сетях.

Со своей стороны, Astana Hub обеспечит участникам апартаменты для проживания, рабочие места на территории технопарка, PR-поддержку в СМИ, а также возможность получения финансирования на сумму до 25 миллионов тенге.

Прием заявок длится до 5 июня. Более подробную информацию можно получить на сайте.

Источник: bluescreen.kz

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