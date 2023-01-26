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Стартовал новый сезон международного конкурса для девушек в Узбекистане
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Сегодня в 10:29

Стартовал новый сезон международного конкурса для девушек в Узбекистане

Technovation Girls Uzbekistan, крупнейшая в Узбекистане STEM-программа для девушек, начинает новый сезон.

Technovation Girls — международный технологический конкурс для девушек, который ежегодно проходит в 160 странах мира. Цель конкурса — привить участницам «гибкие» навыки, заинтересовать девушек IT-технологиями, бизнесом и предпринимательством в IT-сфере.

12-недельная программа включает обучающие модули по программированию, маркетингу, бизнес-навыкам и навыкам презентации.

Девушки учатся решать социально значимые проблемы с помощью технологий и создают инновационные мобильные приложения в областях, связанных с целями устойчивого развития.

Регистрация на конкурс Technovation Girls Uzbekistan открыта до 1 февраля 2023 года. К участию в Technovation приглашаются девушки от 12 до 18 лет со всех регионов страны. Офлайн-тренинги и семинары будут проходить в трех городах: Ташкент, Нукус и Фергана. В онлайн-семинарах могут участвовать команды из всех регионов Узбекистана. Участие в программе бесплатно. Важно знание английского языка.

Источник: uzdaily.uz

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