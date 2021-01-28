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Стартовал конкурсный отбор на новый проект для женщин-предпринимателей
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Сегодня в 11:41

Стартовал конкурсный отбор на новый проект для женщин-предпринимателей

В Казахстане запускается новая программа для женщин-предпринимателей Umay Rocket. Это шестинедельный обучающий акселерационный проект, который поможет участницам на начальном этапе бизнеса.

Цель проекта — раскрыть личностный и бизнес-потенциал предпринимательниц в Казахстане. Организаторами выступают частный фонд MamaSpace и нетворкинг-бюро Pipl при поддержке генерального партнера — компании «Шеврон».

В этом году организаторы планируют обучить 200 женщин-предпринимателей. Во время программы участницы научатся ставить и проверять гипотезы, создавать продукт, который будут покупать, создавать минимальный продукт, готовый к применению (MVP), и быстро тестировать идеи, узнают, как масштабироваться и расти в бизнесе.

Обучение начнется 12 февраля 2021 года, сбор заявок для отбора на программу пройдет до 8 февраля 2021 года.

Более подробная информация на сайте rocket.umay.be.

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