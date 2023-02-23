Стартапы из Центральной Азии могут принять участие в акселераторе 500 Georgia

Акселератор из Грузии 500 Georgia принимает от стартапов заявки на четвертую волну.

Международная программа включает в себя очные компоненты в Тбилиси и виртуальную часть. Миссия проекта — развитие предпринимательства, совершенствование технологической экосистемы, помощь в привлечении инвестиций и подключении к международным сетям.

Участвовать в программе могут технологические стартапы из стран Балтии, Восточной Европы и Центральной Азии. Допускаются как проекты на ранних стадиях — pre-seed, seed, так и команды с жизнеспособным продуктом — MVP.

Заявки на участие в 500 Georgia принимаются до 27 февраля. Для регистрации нужно заполнить анкету по ссылке.

Узнать подробную информацию можно на сайте программы.

Источник: spot.uz