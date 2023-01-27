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Стартап ученой из Кыргызстана Асель Сартбаевой привлек £1,2 миллиона инвестиций
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Сегодня в 09:54

Стартап ученой из Кыргызстана Асель Сартбаевой привлек £1,2 миллиона инвестиций

Биотехнологический стартап EnsiliTech, соучредителем и генеральным директором которого является ученая, профессор химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева, привлек 1,2 миллиона фунтов стерлингов в качестве предварительного финансирования.

Инвестиции будут использованы в целях проверки концепции и доклинического контроля отдельных вакцин и антител для животных.

Цель стартапа — сделать транспортировку вакцин и других жизненно важных биологических материалов более эффективной и экономичной, а также уменьшить углеродный след этой важнейшей цепочки поставок.

Асель Сартбаева — всемирно известная ученая, профессор химических наук Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании.

Источник: 24.kg

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