Стартап ученой из Кыргызстана Асель Сартбаевой привлек £1,2 миллиона инвестиций

Биотехнологический стартап EnsiliTech, соучредителем и генеральным директором которого является ученая, профессор химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева, привлек 1,2 миллиона фунтов стерлингов в качестве предварительного финансирования.

Инвестиции будут использованы в целях проверки концепции и доклинического контроля отдельных вакцин и антител для животных.

Цель стартапа — сделать транспортировку вакцин и других жизненно важных биологических материалов более эффективной и экономичной, а также уменьшить углеродный след этой важнейшей цепочки поставок.

Асель Сартбаева — всемирно известная ученая, профессор химических наук Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании.

Источник: 24.kg