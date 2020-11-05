Стартап-проекты участников МФЦА начали привлекать инвесторов

В онлайн-формате прошло ключевое мероприятие для инвесторов и стратегических партнеров — Demo Day акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator.

Программа Demo Day включала в себя обсуждение вопросов развития венчурного финансирования Центральной Азии, презентации проектов стартапов-финалистов программы KDA и серию мастер-классов от ведущих спикеров в области инновационного развития. В работе мероприятия приняли участие более 150 международных экспертов, инвесторов и бизнес ангелов.

Kazakhstan Digital Accelerator — это международный акселератор, запущенный в рамках сотрудничества между АО QazTech Ventures и ведущим сингапурским фондом Quest Ventures.

Впервые на постсоветском пространстве подписаны соглашения о конвертируемом займе по принципам английского права. При поддержке FinTech Hub МФЦА 10 стартап-финалистов были зарегистрированы в МФЦА и структурировали инвестиционные сделки. Каждый из проектов-финалистов ранее получил инвестиции в размере 50 000 $ на дальнейшее развитие стартапа.

Также прошла онлайн-презентация перед пулом международных инвесторов, где основатели проектов рассказали о своих продуктах, показателях бизнеса, достижениях за время акселерации Kazakhstan Digital Accelerator и планах по развитию и привлечению инвестиций. Среди стартап-проектов 1Fit, Aero, Campeat, Retail Analytica, ApartX, Smart Gas, Egistic, Okoo, QLang и Cerebra.