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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Стартап на пять миллионов долларов родом из Кыргызстана
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Сегодня в 10:05

Стартап на пять миллионов долларов родом из Кыргызстана

Кыргызстанцы разработали мобильное фитнес-приложение стоимостью пять миллионов долларов США. FITJAB предназначен для женщин. По мнению создателей приложения, упражнения поддерживают их в занятиях спортом. В очередном раунде инвестирования стартапом заинтересовались американские инвесторы и предложили сотрудничество.

Источник: rus.azattyq.org

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