Стартап казахстанки получил поддержку от Google в Канаде

Казахстанка Асель Беглинова создала в Канаде сервис для помощи предпринимателям и получила поддержку Google-акселератора.

Асель родилась и выросла в Жезказгане. После окончания школы девушке удалось поступить в один из колледжей Канады на бухгалтерский учет. С получением диплома казахстанка устроилась на работу в банк, где у нее вскоре и родилась идея для будущего стартапа.

С помощью программы Paperstack команда может помочь владельцам онлайн-магазинов с необходимым финансированием. Потенциальные клиенты оставляют заявку, с ними связывается сотрудник компании и помогает подключиться к программе, которая делает расчеты для выдачи суммы на определенных условиях.

В 2021 году программа казахстанки и ее команды получила поддержку бизнес-акселератора Google for Startups Accelerator: Women Founders.

После победы в конкурсе от Google компания казахстанки приняла участие в мировом бизнес-акселераторе стартапов Techstars.