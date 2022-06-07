Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
startap-kazahstanki-poluchil-podderzhku-ot-google-v-kanade
Стартап казахстанки получил поддержку от Google в Канаде
66
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 14:49

Стартап казахстанки получил поддержку от Google в Канаде

Казахстанка Асель Беглинова создала в Канаде сервис для помощи предпринимателям и получила поддержку Google-акселератора.

Асель родилась и выросла в Жезказгане. После окончания школы девушке удалось поступить в один из колледжей Канады на бухгалтерский учет. С получением диплома казахстанка устроилась на работу в банк, где у нее вскоре и родилась идея для будущего стартапа.

С помощью программы Paperstack команда может помочь владельцам онлайн-магазинов с необходимым финансированием. Потенциальные клиенты оставляют заявку, с ними связывается сотрудник компании и помогает подключиться к программе, которая делает расчеты для выдачи суммы на определенных условиях.

В 2021 году программа казахстанки и ее команды получила поддержку бизнес-акселератора Google for Startups Accelerator: Women Founders.

После победы в конкурсе от Google компания казахстанки приняла участие в мировом бизнес-акселераторе стартапов Techstars.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #стартап #технологии #google #инвестиции
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Концерт «Любимые страницы русской музыки» пройдет в «Астана Опера»
1410
Blue Origin Джеффа Безоса планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 ...
1697
Новости на 8 февраля: сериалы от «Яндекса» и гранты на обучение в Украине
1531
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.