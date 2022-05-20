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Стартап из Узбекистана BILLZ привлек инвестиции в размере $650 000
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Сегодня в 09:12

Стартап из Узбекистана BILLZ привлек инвестиции в размере $650 000

Международные венчурные фонды инвестируют в стартап BILLZ $650 000.

Лидером нового раунда финансирования стал один из ведущих венчурных инвесторов Азии — Quest Ventures из Сингапура. Управляющий партнер фонда Джеймс Тан присоединится к совету директоров стартапа.

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Также в раунде принял участие британский Sturgeon Capital, вкладывающий средства в инновационные проекты из развивающихся стран. В 2020 году фонд из Лондона уже вложил в проект $150 000.

Платформа BILLZ, запущенная в 2017 году, создает решения для автоматизации розничной торговли онлайн и оффлайн. Сервис предлагает инструменты для управления товарами, персоналом и финансами, аналитики, CRM, обучения команды, а также интеграцию с маркетплейсами.

Источник: spot.uz

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