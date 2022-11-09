Стартап из Кыргызстана в сфере геологоразведки привлек полмиллиона долларов от MOST Ventures и UMAY Angels Club

Венчурный фонд MOST Ventures, клуб бизнес-ангелов UMAY и ряд казахстанских инвесторов вложили $500 000 в кыргызстанский стартап Dolon. Это единственная в мире система управления геологическими данными, которая полностью базируется на облачных технологиях.

Стартап решает проблемы горнодобывающей промышленности и позволяет за счет своего продукта оптимизировать время на геологический анализ, повысить точность и количество геологических сценариев, дает рекомендации по мерам доразведки, улучшает оценки рисков на ранних стадиях.

Созданная в 2018 году система, предоставляет новые онлайн подходы в сборе, обработке геологических данных. Встроенный инструментарий для 3D интерпретирования данных и моделирования подсчета запасов полезных ископаемых увеличивает в разы эффективность работы с данными. Кроме этого облачный базис системы лучше подходит для машинного обучения и в последующем получения рекомендаций искусственного интеллекта, что однозначно повысит точность прогнозов по добыче. Dolon значительно ускоряет и снижает затраты на геологоразведку и горнодобычу.

Основной костяк Dolon состоит из пяти сильных специалистов, которые имеют более десяти лет опыта в горнодобывающей промышленности, разработке 3D систем, оценке ресурсов и запасов.