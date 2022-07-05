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Стартап Cerebra стал лучшим по версии Johnson&Johnson
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Сегодня в 15:35

Стартап Cerebra стал лучшим по версии Johnson&Johnson

Казахстанский MedTech стартап Cerebra выиграл престижный конкурс, организованный венчурным подразделением американской холдинговой компании Johnson & Johnson совместно с крупным информационным порталом о технологиях Tech in Asia.

В конкурсе участвовало 100 MedTech компаний из Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отечественный стартап попал в финал конкурса наряду с топ-5 проектов Азии. Команда проекта выступила в финальном Pitch Battle перед жюри венчурного подразделения Johnson&Johnson и рядом авторитетных венчурных фондов Азии. Cerebra был признан лучшим стартапом. Казахстанский проект выиграл Pitch Battle.

В июле Cerebra открывает новый раунд инвестирования и презентует проект для инвесторов в Сингапуре и Куала-Лумпур. Эта победа поможет им в предстоящих раундах, так как авторитетное издание Asia in Tech выпустит материал о Cerebra.

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