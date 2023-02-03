Стартап Cerebra стал компанией года в области MedTech

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоялось вручение премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации.

В номинации MedTech Company of the Year выиграл стартап Cerebra. Это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики инсульта.

Основатель и руководитель проекта Досжан Жусупов дал комментарии и поделился планами развития компании:

«Наша команда за последний год сделала большую работу. Мы утвердили генеральный план развития. Сейчас наши силы направлены на получение Американского сертификата FDA. Мы можем стать первой компанией из Казахстана, которая прошла данную сертификацию.

Наша первостепенная задача в Казахстане заключается во внесении правок в нормативные акты Министерства здравоохранения РК, которые позволят нам работать на полную мощность по всей стране. Мы надеемся, что звание MedTech компания года поможет ускорить данные процессы.