Стартап Arrival показал новый прототип электробуса

Arrial, британский производитель электрических фургонов и автобусов, представил новый прототип электробуса.

Опытный образец начнет движение по дорогам общего пользования в течение следующих нескольких недель, а старт серийного производства на заводе в американском штате Южная Каролина намечен на второй квартал следующего года.

В некоторых электробусах батареи встроены в пол, в других — в потолок. Автобус имеет низкую посадку, что облегчит вход пассажиров. Для производства панелей кузова вместо стали или алюминия использовали пластик.

Система Arrival отслеживает каждый компонент транспортного средства в режиме реального времени и может обновлять программное обеспечение, связанное с любым из них, по беспроводной связи.

Источник: incrussia.ru