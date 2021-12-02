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Starlink начала тестировать свой интернет в самолетах
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Сегодня в 10:44

Starlink начала тестировать свой интернет в самолетах

Подразделение SpaceX Starlink начало проводить тесты своих терминалов в нескольких самолетах. Компания стремится предложить авиакомпаниям соединение в полете как можно скорее.

SpaceX ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предложении широкополосного соединения в полете. Это позволит ей конкурировать с Viasat, Intelsat, Telesat и другими подобными сервисами.

Starlink производит по шесть спутников в неделю на своей сборочной площадке недалеко от Сиэтла. Компания также переходит на более продвинутую версию собственных устройств.

Сейчас SpaceX работает над созданием группировки из более чем 30 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #интернет #самолет #spacex #starlink
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