Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
stan-chast-yu-bol-shego-kak-v-kazahstane-kupit-akcii-mirovyh-kompaniy
Стань частью большего: Как в Казахстане купить акции мировых компаний?
133
/
/

Вчера в 19:55

Стань частью большего: Как в Казахстане купить акции мировых компаний?

Отвечаем на самые важные вопросы.

Что такое акция?

Владеть акцией — значит владеть долей в ее бизнесе. То есть, если вы покупаете акцию компании на бирже, вы становитесь ее совладельцем и можете претендовать на часть ее прибыли. Доля вашего владения будет пропорциональна количеству акций, которые у вас есть.

Компании выпускают акции, становятся публичными, когда ищут финансирование для развития бизнеса. Например, Apple стала публичной еще в 1980 году. И с тех пор цена на ее акции выросла на 125 000%. Представьте — быть частью такого успеха?

Где купить акции в Казахстане?

Купить акции в Казахстане можно в интернет-магазине акций Freedom 24. Это интернет-магазин, который предоставляет доступ к 32 компаниям на Казахстанской фондовой бирже KASE. Здесь вы можете купить акции Apple, Facebook, Microsoft, Yandex, Halyk bank, SBER и даже Tesla.

Купить акции можно, просто добавив их в корзину и оплатив банковской картой в любое время дня и ночи — доступ к покупке доступен 24/7.

Я правда буду владеть акциями?

Да, акции в каталоге магазина были официально листингованы на KASE через интернет-магазин Freedom 24. Freedom 24 работает по государственной лицензии и является проектом АО «Фридом Финанс».

Купленные акции будут зачислены на ваш счет в Центральном Депозитарии Республики Казахстан, и вы сможете получать дивиденды компании, как и все акционеры по всему миру.

Стать частью любимой компании действительно легко — с Freedom 24.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #финансы #freedom24kz #freedom24
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Акция «Откажись от полиэтиленового пакета!» проходит в столице
1803
В Telegram появились новые возможности
744
Том Оделл выступит в России и Украине
1159