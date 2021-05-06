Стань частью большего: Как в Казахстане купить акции мировых компаний?

Отвечаем на самые важные вопросы.

Что такое акция?

Владеть акцией — значит владеть долей в ее бизнесе. То есть, если вы покупаете акцию компании на бирже, вы становитесь ее совладельцем и можете претендовать на часть ее прибыли. Доля вашего владения будет пропорциональна количеству акций, которые у вас есть.

Компании выпускают акции, становятся публичными, когда ищут финансирование для развития бизнеса. Например, Apple стала публичной еще в 1980 году. И с тех пор цена на ее акции выросла на 125 000%. Представьте — быть частью такого успеха?

Где купить акции в Казахстане?

Купить акции в Казахстане можно в интернет-магазине акций Freedom 24. Это интернет-магазин, который предоставляет доступ к 32 компаниям на Казахстанской фондовой бирже KASE. Здесь вы можете купить акции Apple, Facebook, Microsoft, Yandex, Halyk bank, SBER и даже Tesla.

Купить акции можно, просто добавив их в корзину и оплатив банковской картой в любое время дня и ночи — доступ к покупке доступен 24/7.

Я правда буду владеть акциями?

Да, акции в каталоге магазина были официально листингованы на KASE через интернет-магазин Freedom 24. Freedom 24 работает по государственной лицензии и является проектом АО «Фридом Финанс».

Купленные акции будут зачислены на ваш счет в Центральном Депозитарии Республики Казахстан, и вы сможете получать дивиденды компании, как и все акционеры по всему миру.

Стать частью любимой компании действительно легко — с Freedom 24.