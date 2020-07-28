Стало известно, когда стартуют съемки четвертого «Тора»

Во время совместного стрима с Сереной Уильямс Натали Портман сообщила, что съемки блокбастера «Тор: Любовь и гром» стартуют в начале 2021 года в Австралии.





Изначально премьера фильма была запланирована на ноябрь 2021-го, однако была перенесена на февраль 2022-го из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что четвертая часть будет сделана с акцентом на романтическую составляющую. Также известно, что молот Тора перейдет к Джейн Фостер.

Кроме того, в картине появится Кристиан Бэйл, роль которого держится в секрете.

Источник: film.ru