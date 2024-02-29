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Стало известно имя женщины года по версии журнала Time
Новости Центральной Азии и мира

23.02.2024

Стало известно имя женщины года по версии журнала Time

По версии американского журнала Time, женщиной года стала режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг. Она оказалась первой среди 12 номинанток.

В Time отметили, что за прошедший год «было мало более впечатляющих творческих достижений», чем фильм «Барби». Картина Гервиг собрала в прокате более 1,4 миллиарда долларов и стала лидером по количеству номинаций в шорт-листе премии «Оскар». Кроме того, ее первые три сольные картины — «Барби», «Маленькие женщины» и «Леди Берд» — были номинированы на лучшую картину.

Грета Гервиг также появилась на обложке нового, специального номера Time. Журнал выйдет в продажу 11 марта.

Источник: zakon.kz

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