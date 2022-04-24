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Стали известны подробности сюжета второй части «Дюны»
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Сегодня в 10:10

Стали известны подробности сюжета второй части «Дюны»

До начала съемок сиквела «Дюны» остается все меньше времени: актеры должны вновь собраться на одной площадке 18 июля. К актерскому касту второй части «Дюны» официально присоединились Флоренс Пью и Остин Батлер.

Во второй части Пол Атрейдес вместе с наложницей своего отца, Леди Джессикой, встретится с племенем фременов и познакомится с их культурой. А еще главному герою предстоит сразиться со своим заклятым врагом.

В продолжении «Дюны» ожидается возвращение не только Тимоти Шаламе и Ребекки Фергюсон, но также Хавьера Бардема, Дэйва Батисты, Зендаи и других актеров из основного каста. Что же касается новоприбывших артистов, то Флоренс Пью должна занять место дочери императора принцессы Ирулэн, а Остин Батлер сыграет злодея Фейда-Раута Харконнена. Мировая премьера «Дюны 2» намечена на 20 октября 2023 года.

Источник: srsly.ru

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