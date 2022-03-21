Стали известны победители премии Гильдии продюсеров США

В ночь с 19 на 20 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США 2022 года.

Главный приз получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей».

Также среди номинантов на «Лучший фильм» по версии Гильдии продюсеров США были «Не смотрите наверх», «Дюна», «Быть Рикардо», «Тик-так, бум!», «Белфаст», «Лакричная пицца», «Власть пса», «Вестсайдская история» и «Король Ричард».

Победители в других номинациях:

«CODA: Ребенок глухих родителей» — «Лучший театральный фильм»

«Энканто» — «Лучший анимационный фильм»

«Лето соула» — «Лучший документальный фильм»

«Тед Лассо», второй сезон — «Лучший комедийный сериал»

«Наследники», третий сезон — «Лучший эпизод драматического сериала»

«Мейр из Исттауна» — «Лучший мини-сериал или антология»

«Том Петти: Где ты чувствуешь себя свободным — Создание полевых цветов» — «Лучший телефильм или фильм, выпущенный стриминговым сервисом»

«The Beatles: Get Back» — «Лучший научно-популярный телесериал»

«События прошедшей недели с Джоном Оливером», восьмой сезон — «Лучшее эстрадное выступление, трансляция, скетч, стендап или ток-шоу»

«Королевские гонки РуПола», 13 сезон — «Лучшее реалити-шоу».

Источник: daily.afisha.ru