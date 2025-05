Стали известны победители премии Е+ Awards Центральная Азия 2025

Третий год в нашем регионе проходит уникальная премия маркетинговой эффективности, которая не имеет аналогов в Казахстане и странах Центральной Азии — E+ Awards Центральная Азия. Премией награждают маркетинговые кампании и проекты, которые приносят значимые и измеримые результаты для бизнеса, общества и индустрии. В этом году заявки на участие поступили от международных и локальных брендов, а также ведущих рекламных агентств региона.

Торжественная церемония награждения состоялась 24 апреля в клубе Мотор в Алматы, собрав свыше 250 профессионалов из сферы маркетинга и рекламы. Ведущим вечера выступил известный журналист, популярный телеведущий и успешный медиапредприниматель Серик Акишев.

Тема церемонии — «В ритме джаза», символизирующая смелость, новаторство и искусство импровизации. Именно эти качества отличают лауреатов премии, чьи нестандартные идеи и эксперименты формируют будущее маркетинговой индустрии.

Гости вечера смогли насладиться атмосферой, полной приятных сюрпризов, ярких моментов и живой музыки, а главное — получили возможность познакомиться с самыми успешными кейсами в маркетинговой индустрии региона.

Судейский корпус премии в этом году включал 102 признанных экспертов в области рекламы и маркетинга из стран Центральной Азии и России. В ходе двух туров отбора были определены обладатели Золотых, Серебряных и Бронзовых наград. Также были вручены Гран-при, а по итогам общего количества набранных баллов названы самое эффективное агентство года и самый эффективный бренд.

Победителями стали кейсы из Казахстана и Узбекистана, продемонстрировавшие выдающиеся маркетинговые решения и доказавшие свою значимость в индустрии.

Tribune.kz публикует полный список победителей:

Гран-при

Номинация «Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании»

«Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud

Бренд: Yandex Cloud

Агентство: ITCOMMS

Рейтинг эффективности

Агентство года — GForce

Бренд года — Beeline Kazakhstan

Бренд года — Bonduelle

ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ЖОБА 2025

Show The Reality

Бренд: Фонд «Альтаир»

Агентство: TDI Group CA, Wunder Digital

QALB HARORATIGA YO‘G‘RILGAN LOYIHA 2025

Long pLasting Solution

Бренд: SAG

Номинация «Гостиницы. Рестораны. Кейтеринг»

Бронза

Становление бренда I'M

Бренд: I'M Restaurants

Агентство: TBWA

Номинация «Красота. Косметика и парфюмерия»

Бронза

GARNIER COLOR NATURALS: Возвращение лидерства

Бренд: GARNIER COLOR NATURALS

Агентство: AITYS ADVERTISING

Номинация «Розничная торговля. Маркетплейсы»

Серебро

«Хит Продаж»

Бренд: Kaspi.kz

Агентство: GForce

Номинация «Телекоммуникации. Интернет»

Бронза

«БЕШG» от Altel

Бренд: Altel, Airba Fresh

Агентство: Affect

Бронза

Трансформация Tele2 из дискаунтера в самого выгодного оператора на рынке

Бренд: Tele2 Kazakhstan, Tele2

Агентство: McCANN Almaty, McCann Moscow

Номинация «Кампании с одним каналом коммуникации»

Бронза

Emergency SIM

Бренд: Beeline Kazakhstan

Агентство: GForce

Номинация «Торговый маркетинг»

Бронза

«Хит Продаж»

Бренд: Kaspi.kz

Агентство: GForce

Номинация «Специальная аудитория»

Серебро

«Bonduelle. О вкусах спорят»

Бренд: Bonduelle

Агентство: Friends



Бронза

Barni Back to School 2024 — Tale Therapy

Бренд: Barni

Агентство: Aitys Advertising, Georgia Media Exchange

Номинация «Корпоративная репутация»

Бронза

Mosaicvertising

Бренд: payme

Агентство: Lokals Central Asia

Номинация «Медиаинновация и медиаидея»

Серебро

Emergency SIM

Бренд: Beeline Kazakhstan

Агентство: GForce

Номинация «Кампании с краткосрочным эффектом»

Серебро

«От енешки келинке, с любовью!»

Бренд: Finish & Bosсh, Reckitt Benckiser

Агентство: GForce

Бронза

Продажи на Strobar больше

Бренд: Strobar, N'Medov

Агентство: Reformat marketers, TDI Group CA

Номинация «Брендированный контент»

Серебро

«АЙДАХАР»

Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ

Агентство: NOTO Agency

Номинация «Коллаборация брендов»

Серебро

«АЙДАХАР»

Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ

Агентство: NOTO Agency

Бронза

We are Venom. We are Citix

Бренд: Meloman, Citix

Номинация «Ребрендинг»

Серебро

Ребрендинг на Strobar лучше

Бренд: Strobar, N'Medov

Агентство: Reformat marketers, TDI Group CA

Номинация Brand Experience

Золото

GOOOO to fitness!

Бренд: Invictus GO

Агентство: FACTUM, Simple Studio

Серебро

«Bonduelle. О вкусах спорят»

Бренд: Bonduelle

Агентство: Friends

Бронза

Emergency SIM

Бренд: Beeline Kazakhstan

Агентство: GForce

Бронза

«АЙДАХАР»

Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ

Агентство: NOTO Agency

Бронза

Mosaicvertising

Бренд: payme

Агентство: Lokals Central Asia

Номинация «Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании»

Золото

Mosaicvertising

Бренд: payme

Агентство: Lokals Central Asia

Золото

«Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud

Бренд: Yandex Cloud

Агентство: ITCOMMS

Серебро

«Bonduelle. О вкусах спорят»

Бренд: Bonduelle

Агентство: Friends

Бронза

«От енешки келинке, с любовью!»

Бренд: Finish & Bosсh, Reckitt Benckiser

Агентство: GForce

