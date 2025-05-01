Стали известны победители премии Е+ Awards Центральная Азия 2025

Третий год в нашем регионе проходит уникальная премия маркетинговой эффективности, которая не имеет аналогов в Казахстане и странах Центральной Азии — E+ Awards Центральная Азия. Премией награждают маркетинговые кампании и проекты, которые приносят значимые и измеримые результаты для бизнеса, общества и индустрии. В этом году заявки на участие поступили от международных и локальных брендов, а также ведущих рекламных агентств региона.
Торжественная церемония награждения состоялась 24 апреля в клубе Мотор в Алматы, собрав свыше 250 профессионалов из сферы маркетинга и рекламы. Ведущим вечера выступил известный журналист, популярный телеведущий и успешный медиапредприниматель Серик Акишев.
Тема церемонии — «В ритме джаза», символизирующая смелость, новаторство и искусство импровизации. Именно эти качества отличают лауреатов премии, чьи нестандартные идеи и эксперименты формируют будущее маркетинговой индустрии.
Гости вечера смогли насладиться атмосферой, полной приятных сюрпризов, ярких моментов и живой музыки, а главное — получили возможность познакомиться с самыми успешными кейсами в маркетинговой индустрии региона.
Судейский корпус премии в этом году включал 102 признанных экспертов в области рекламы и маркетинга из стран Центральной Азии и России. В ходе двух туров отбора были определены обладатели Золотых, Серебряных и Бронзовых наград. Также были вручены Гран-при, а по итогам общего количества набранных баллов названы самое эффективное агентство года и самый эффективный бренд.
Победителями стали кейсы из Казахстана и Узбекистана, продемонстрировавшие выдающиеся маркетинговые решения и доказавшие свою значимость в индустрии.
Tribune.kz публикует полный список победителей:
Гран-при
Номинация «Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании»
«Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud
Бренд: Yandex Cloud
Агентство: ITCOMMS
Рейтинг эффективности
Агентство года — GForce
Бренд года — Beeline Kazakhstan
Бренд года — Bonduelle
ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ЖОБА 2025
Show The Reality
Бренд: Фонд «Альтаир»
Агентство: TDI Group CA, Wunder Digital
QALB HARORATIGA YO‘G‘RILGAN LOYIHA 2025
Long pLasting Solution
Бренд: SAG
Номинация «Гостиницы. Рестораны. Кейтеринг»
Бронза
Становление бренда I'M
Бренд: I'M Restaurants
Агентство: TBWA
Номинация «Красота. Косметика и парфюмерия»
Бронза
GARNIER COLOR NATURALS: Возвращение лидерства
Бренд: GARNIER COLOR NATURALS
Агентство: AITYS ADVERTISING
Номинация «Розничная торговля. Маркетплейсы»
Серебро
«Хит Продаж»
Бренд: Kaspi.kz
Агентство: GForce
Номинация «Телекоммуникации. Интернет»
Бронза
«БЕШG» от Altel
Бренд: Altel, Airba Fresh
Агентство: Affect
Бронза
Трансформация Tele2 из дискаунтера в самого выгодного оператора на рынке
Бренд: Tele2 Kazakhstan, Tele2
Агентство: McCANN Almaty, McCann Moscow
Номинация «Кампании с одним каналом коммуникации»
Бронза
Emergency SIM
Бренд: Beeline Kazakhstan
Агентство: GForce
Номинация «Торговый маркетинг»
Бронза
«Хит Продаж»
Бренд: Kaspi.kz
Агентство: GForce
Номинация «Специальная аудитория»
Серебро
«Bonduelle. О вкусах спорят»
Бренд: Bonduelle
Агентство: Friends
Бронза
Barni Back to School 2024 — Tale Therapy
Бренд: Barni
Агентство: Aitys Advertising, Georgia Media Exchange
Номинация «Корпоративная репутация»
Бронза
Mosaicvertising
Бренд: payme
Агентство: Lokals Central Asia
Номинация «Медиаинновация и медиаидея»
Серебро
Emergency SIM
Бренд: Beeline Kazakhstan
Агентство: GForce
Номинация «Кампании с краткосрочным эффектом»
Серебро
«От енешки келинке, с любовью!»
Бренд: Finish & Bosсh, Reckitt Benckiser
Агентство: GForce
Бронза
Продажи на Strobar больше
Бренд: Strobar, N'Medov
Агентство: Reformat marketers, TDI Group CA
Номинация «Брендированный контент»
Серебро
«АЙДАХАР»
Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ
Агентство: NOTO Agency
Номинация «Коллаборация брендов»
Серебро
«АЙДАХАР»
Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ
Агентство: NOTO Agency
Бронза
We are Venom. We are Citix
Бренд: Meloman, Citix
Номинация «Ребрендинг»
Серебро
Ребрендинг на Strobar лучше
Бренд: Strobar, N'Medov
Агентство: Reformat marketers, TDI Group CA
Номинация Brand Experience
Золото
GOOOO to fitness!
Бренд: Invictus GO
Агентство: FACTUM, Simple Studio
Серебро
«Bonduelle. О вкусах спорят»
Бренд: Bonduelle
Агентство: Friends
Бронза
Emergency SIM
Бренд: Beeline Kazakhstan
Агентство: GForce
Бронза
«АЙДАХАР»
Бренд: OLD SPICE, Procter & Gamble KZ
Агентство: NOTO Agency
Бронза
Mosaicvertising
Бренд: payme
Агентство: Lokals Central Asia
Номинация «Общество и устойчивое развитие: Бренды / Компании»
Золото
Mosaicvertising
Бренд: payme
Агентство: Lokals Central Asia
Золото
«Спасая снежных барсов: как ИИ работает на благо экологии», Yandex Cloud
Бренд: Yandex Cloud
Агентство: ITCOMMS
Серебро
«Bonduelle. О вкусах спорят»
Бренд: Bonduelle
Агентство: Friends
Бронза
«От енешки келинке, с любовью!»
Бренд: Finish & Bosсh, Reckitt Benckiser
Агентство: GForce
Организаторы — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация и E+ Awards Russia — ex. Effie Russia.
Стратегический партнер премии Е+Awards Центральная Азия 2025 — Forte
Forte — банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.
Event Партнер церемонии — EZ Solutions
EZ Solutions – международное агентство полного цикла с многолетним уникальным опытом в организации мероприятий разного формата. Деятельность EZ Solutions включает в себя проведение маркетинговых, бизнес, PR- и HR-мероприятий и основана на индивидуальном подходе к каждому проекту.
Beverage Партнер церемонии — RG Brands с торговой маркой AVA.
Инфопартнеры: 31 Канал, НТК, КТК, Almaty.TV, Бизнес Номады, BIZmedia, Optimism.kz, NUR.kz, MarCom Club, BES.media, marketing.uz, Weproject, PR room, Marie Claire Kazakhstan, Tribune.kz.
Организаторы премии E+ Awards Центральная Азия выражают благодарность клубу «Мотор» за гостеприимство.