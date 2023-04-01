Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
stali-izvestny-pobediteli-premii-bafta-games-awards-2023
Стали известны победители премии BAFTA Games Awards 2023
114
Главный

Сегодня в 10:14

Стали известны победители премии BAFTA Games Awards 2023

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила победителей премии BAFTA Games Awards 2023.

Лучшей игрой признали Vampire Survivors, а самым удачным релизом от британских разработчиков стал Rollerdrome. Дебютом года назвали Tunic. Эта же игра получила приз за художественные достижения.

Лидером по числу побед стала игра God of War: Ragnarök. Релиз наградили за лучшую анимацию, достижения в области звука, лучшую музыку и лучших исполнителей главной роли и роли второго плана, ими стали Кристофер Джадж и Лайя Хейс.

Кроме того, God of War: Ragnarök стала обладателем приза от аудитории. Лучшей обновляющейся игрой признали Final Fantasy XIV Online, а лучшей семейной — Kirby and the Forgotten Land.

Приз «Игры за гранью развлечения» достался Endling: Extinction is Forever, а приз за технические достижения — Horizon Forbidden West. Лауреат главной награды Vampire Survivors также получил премию за лучший геймдизайн.

За лучший мультиплеер наградили Elden Ring, а за лучшее повествование — Immortality. Самой яркой игрой по оригинальной франшизе жюри посчитало Elden Ring.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#победители #премия #игры #bafta #чтопоиграть
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане пройдет «Фестиваль здоровья – 2017»
2187
В городе впервые пройдет конференция Blockchain Central
1285
«Яндекс.Транспорт» объединяет с «Яндекс.Карты»
2293
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.