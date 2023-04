Стали известны победители премии BAFTA Games Awards 2023

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила победителей премии BAFTA Games Awards 2023.

Лучшей игрой признали Vampire Survivors, а самым удачным релизом от британских разработчиков стал Rollerdrome. Дебютом года назвали Tunic. Эта же игра получила приз за художественные достижения.

Лидером по числу побед стала игра God of War: Ragnarök. Релиз наградили за лучшую анимацию, достижения в области звука, лучшую музыку и лучших исполнителей главной роли и роли второго плана, ими стали Кристофер Джадж и Лайя Хейс.

Кроме того, God of War: Ragnarök стала обладателем приза от аудитории. Лучшей обновляющейся игрой признали Final Fantasy XIV Online, а лучшей семейной — Kirby and the Forgotten Land.

Приз «Игры за гранью развлечения» достался Endling: Extinction is Forever, а приз за технические достижения — Horizon Forbidden West. Лауреат главной награды Vampire Survivors также получил премию за лучший геймдизайн.

За лучший мультиплеер наградили Elden Ring, а за лучшее повествование — Immortality. Самой яркой игрой по оригинальной франшизе жюри посчитало Elden Ring.

Источник: daily.afisha.ru