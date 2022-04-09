Стали известны победители премии BAFTA Games Award

Завершилась ежегодная британская премия BAFTA Games Award, в рамках которой были отмечены выдающиеся игры и игровые достижения за 2021 год.

Лучшей игрой прошлого года по мнению жюри стала Returnal. Кстати, у Returnal было восемь номинаций — она победила в четырех категориях.

Другим лидером по количеству номинаций была It Takes Two — она победила только в двух категориях из девяти.

Лучшей игрой от британских разработчиков стала Forza Horizon 5. Награду за лучшую анимацию забрала Ratchet & Clank: Rift Apart, а за художественные достижения — The Artful Escape.

Полный список победителей здесь.

Источник: igromania.ru