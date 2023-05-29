Стали известны победители 76 Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу завершился один из главнейших ежегодных киносмотров.

Самый главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — вручили Жюстин Трие за ее фильм «Траектория падения». Лента Трие повествует о писательнице, муж которой скончался при загадочных обстоятельствах после падения со скалы. Следствие заводит дело об убийстве, а героиня становится главной подозреваемой. В непричастности женщины к этой трагедии сомневается даже единственный свидетель — ее незрячий сын.

Гран-при получила «Зона интересов» Джонатана Глейзера. В основе ленты лежит одноименный роман Мартина Эмиса, рассказывающий о коменданте Освенцима и его жене. Приз жюри отошел к «Опавшим листьям» Аки Каурисмяки. Эта финская картина посвящена истории взаимоотношений двух одиноких людей, которые случайно знакомятся одной ночью, а затем снова пытаются найти друг друга. Лучшим режиссером признали Чан Ань Хунга. Он снял фильм «Рагу Додена Буффана» о романе шеф-повара и гурмана. По мере того, как крепнут их чувства, героиня создает все более изысканные блюда, способные превзойти умения всех конкурентов.

Среди мужчин-актеров выделили Кодзи Якусё, исполнившего главную роль в «Прекрасных днях» Вима Вендерса. Лучшей актрисой стала Мэрвэ Диздар из картины «О сухой траве» Нури Бильге Джейлана. В категории сценаристов отметили Юдзи Сакамото, работавшего над «Монстром» Хирокадзу Корээда. «Золотую камеру» за наиболее удачный дебют унес с собой Фам Тиен Ан — автор фильма «Внутри желтой оболочки кокона».

Источник: srsly.ru