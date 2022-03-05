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Стали известны номинанты BAFTA Games Awards
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Сегодня в 09:46

Стали известны номинанты BAFTA Games Awards

Британская Академия отмечает мировые достижения не только в области кино, но и в игровой индустрии. 3 марта на ее официальном сайте появились списки номинантов на ежегодную премию BAFTA Games Awards 2022, куда вошли самые важные проекты, вышедшие за последний год. Церемония награждения, где назовут имена победителей в 18 категориях, состоится 7 апреля в Лондоне.

Лидерами по числу номинаций стали игра в жанре action-adventure It Takes Two — 9 номинаций и roguelike-шутер Returnal — 8 номинаций. Они обе будут претендовать на награду в главной категории — «Лучшая игра». Помимо этих двух проектов, за престижное звание игры года поборются шутер Deathloop, гоночный симулятор Forza Horizon 5, хоррор Inscryption, а также шутер Ratchet & Clank: Rift Apart.

За геймдизайн BAFTA отметила Deathloop, Forza Horizon 5, Inscryption, Returnal, а также It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart.

Источник: srsly.ru

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#лондон #премия #компьютерныеигры #bafta #номинации
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