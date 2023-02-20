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Стали известны лауреаты премии Гильдии режиссеров США. Главную награду забрали создатели фильма «Все везде и сразу»
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Сегодня в 10:27

Стали известны лауреаты премии Гильдии режиссеров США. Главную награду забрали создатели фильма «Все везде и сразу»

Главного приза на юбилейной 75-й церемонии вручения премии Гильдии режиссеров были удостоены Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Они являются авторами фантастического боевика «Все везде и сразу».

Фильм стал первым проектом студии A24, которому удалось собрать в прокате более 100 миллионов долларов, а актриса Мишель Йео получила за свою роль статуэтку на «Золотом глобусе».

Что касается других лауреатов премии, то Гильдия режиссеров не могла не отметить работу Сэма Левинсона, снявшего «Эйфорию». Он получил награду за лучший драматический сериал. Не забыли и про тех, кто занимается комедийными шоу. Самым талантливым среди создателей юмористических проектов посчитали Билли Хейдера. Его наградили за съемку эпизода сериала «Барри». Среди дебютантов полнометражного игрового кино выделили Шарлотту Уэллс — автора инди-драмы «Солнце мое».

Источник: srsly.ru

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