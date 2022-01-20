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Стала известна дата проведения церемонии Grammy 2022
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Сегодня в 09:20

Стала известна дата проведения церемонии Grammy 2022

Церемония вручения музыкальной премии Grammy 2022 состоится 3 апреля в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Южноафриканский комик и актер Тревор Ноа вернется в качестве ведущего церемонии.

64-я ежегодная церемония вручения премии Grammy также будет транслироваться онлайн на канале CBS Television Network и будет доступна для просмотра в прямом эфире на Paramount+.

Номинации на премию Grammy 2022 были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций — 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций.

Источник: tengrinews.kz

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