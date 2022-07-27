Стал известен слоган Олимпиады-2024 в Париже

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили слоган.

Девизом соревнований стала фраза «Широко открытые Игры» — Games Wide Open — Ouvrons grand les jeux.

Слоган подчеркивает стремление оргкомитета открыть Игры для создания нового, более захватывающего опыта с помощью различных мероприятий и инициатив.

Французская столица проведет летние Олимпийские игры в третий раз за всю историю страны. Соревнования 2024 года также приурочены к столетию последних Парижских игр в 1924 году.

Игры планируется провести с 26 июля по 11 августа, и спортсмены будут соревноваться в общей сложности в 32 видах спорта. Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Источник: tengrinews.kz