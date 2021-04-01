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Стал известен экипаж первого гражданского полета на орбиту на корабле SpaceX
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Сегодня в 10:27

Стал известен экипаж первого гражданского полета на орбиту на корабле SpaceX

Американская космическая компания SpaceX сформировала экипаж первого гражданского полета на орбиту, который состоится в конце 2021 года по инициативе миллиардера Джареда Айзекмана.

В состав команды помимо самого Айзекмана войдут 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, 41-летний ветеран ВВС США Крис Семброски и 51-летняя предпринимательница, педагог и опытный пилот Сиан Проктор.

За полгода участникам команды предстоит подготовиться к полету. Экспедицию предполагается начать до конца сентября.

Четверым астронавтам предстоит провести в космосе несколько дней на борту корабля Crew Dragon. Предположительно, он пролетит над МКС на высоте 532 километров над Землей.

Источник: daily.afisha.ru

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