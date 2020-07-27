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Стал доступен эксклюзивный ролик из режиссерской версии «Лиги справедливости»
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Сегодня в 10:24

Стал доступен эксклюзивный ролик из режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер представил десятисекундный тизер из будущей версии «Лиги справедливости». В нем Супермен впервые предстает в черном костюме.

Герой Генри Кавилла представляется дворецкому Бэтмена Альфреду. Сцена не была включена в изначальный прокатный вариант фильма. Участвуя в конвенте JusticeCon, Снайдер также подтвердил информацию о хронометраже своей версии — 214 минут.


Режиссер также добавил, что в фильм войдут только те сцены, которые он снял лично.

Из-за смерти дочери Снайдер был вынужден покинуть площадку, после чего его на пересъемках заменил Джосс Уидон. Снайдер остался недоволен финальным монтажом и пообещал выпустить свою версию — ее выход запланирован на платформе HBO Max в 2021 году.

Источник: film.ru

Источник фотографии: gazeta.ru

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#hbomax #лигасправедливости #режиссерскаяверсия
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