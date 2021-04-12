США, Канада, Франция — правительства каких стран предоставляют стипендии иностранным студентам

Сегодня есть множество возможностей для бесплатного обучения за рубежом. Помимо программ от частных фондов и грантов самих университетов, во многих странах мира есть правительственные стипендии. Это программы, которые финансируются государством с целью привлечения талантливых иностранных студентов в страну. Собрали несколько правительственных стипендий, которые позволяют учиться в Великобритании, Франции, США, Южной Корее и других странах.





Программа Fulbright от правительства США





Программа Дж. Вильяма «Фулбрайт» была основана в 1946 году. Гранты по этой программе присуждаются на основе открытого конкурса.

Что включает:

— стоимость обучения на магистерских программах в университетах США

— ежемесячную выплату на проживание

— медицинскую страховку

— транспортные расходы.

Требования:

— иметь законченное высшее образование или степень, эквивалентную степени бакалавра США

— иметь не менее двух лет основного профессионального опыта после окончания университета

— кандидаты не должны иметь диплома в высшем учебном заведении США.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.













Стипендия Chevening от правительства Великобритании





Это международная система стипендий, которая позволяет студентам с лидерскими качествами проходить обучение в вузах Великобритании.

Что включает:

— стоимость обучения в университетах Великобритании

— ежемесячная стипендия

— транспортные расходы

— стоимость одного заявления на визу

— грант на поездку для участия в мероприятиях Chevening в Великобритании.

Требования:

— иметь законченное высшее образование или степень, эквивалентную степени бакалавра Великобритании

— стаж работы не менее двух лет

— получить приглашение на обучение от британского университета.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.





Global Korea Scholarship от правительства Южной Кореи





Создана с целью поддержки молодых лидеров и приглашения талантливых иностранных студентов в Южную Корею.

Что включает:

— транспортные расходы

— ежемесячное пособие и исследовательское пособие

— языковые курсы и стоимость обучения в университетах Южной Кореи

— медицинскую страховку.

Требования:

— законченное среднее образование

— возраст до 25 лет

— хорошее состояние здоровья

— высокая успеваемость.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.













Turkiye Burslari Scholarships от правительства Турции





Стипендии для студентов из разных стран мира, которые бы хотели учиться в университетах Турции.

Что включает:

— ежемесячное пособие от 700 до 3000 турецких лир

— транспортные расходы и проживание в общежитии

— стоимость обучения и языковых курсов в университетах Турции

— медицинскую страховку.

Требования:

— есть ограничения по возрасту в зависимости от программы

— высокая успеваемость и социальные достижения.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.





Vanier Canada Graduate Scholarships от правительства Канады





Стипендия была утверждена в 2008 году. Ее цель — привлечение талантливых студентов аспирантуры из разных стран мира.

Что включает:

— стипендия 50 000 $ в год.

Требования:

— область исследований: гуманитарные и естественные науки, инжиниринг, здоровье

— первая попытка обучения в аспирантуре и получения степени кандидата наук

— высокая успеваемость.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.













Стипендия правительства Венгрии





Стипендия создана с целью привлечения иностранных студентов в учебные заведения Венгрии. Она доступна желающим поступить на программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Что включает:

— стоимость обучения в университетах Венгрии

— ежемесячную стипендию от 120 до 580 евро

— медицинскую страховку

— проживание.

Требования:

— от 18 лет

— высокая успеваемость.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.





Eiffel Excellence Scholarships от правительства Франции





Стипендиальная программа Eiffel Excellence была учреждена, чтобы французские высшие учебные заведения могли привлекать лучших иностранных студентов для поступления в магистратуру и докторантуру.

Что включает:

— стипендию для магистрантов — 1181 евро

— стипендию для докторантов — 1400 евро

Требования:

— область исследований: право, экономика, менеджмент, инженерные науки, естественные науки или политология.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.













Holland Scholarship от правительства Нидерландов





Стипендия для иностранных студентов, которые хотят получить степень бакалавра или магистра в Нидерландах.

Что включает:

— стипендия в размере 5000 евро, выдается в первый год обучения.

Требования:

— не быть гражданином ЕС

— подать заявку на очную программу бакалавриата или магистратуры в одном из участвующих в программе высших учебных заведений страны.

С более подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.