США, Европа и СНГ: 23 самых популярных комика в мире

Stand Up — особенный комедийный жанр, который требует от комика не только отменных шуток, но и умения чувствовать зрителя. Мы хотим рассказать вам о стендап-комиках, которые известны во всем мире.





США

Дейв Шаппелл

Американский стендап-комик, актер и сценарист родом из Вашингтона. Он известен тем, что в своих выступлениях прибегает к черному юмору и явной сатире. Дэйва обожают за то, что он не стесняется шутить о толерантности, гендерных стереотипах и человеческих слабостях. Советуем попробовать всем тем, кого привлекает смелый юмор.





Эми Шумер

Американская комедиантка и актриса, сценаристка и продюсер. В 2007 году она получила четвертое место в программе Last Comic Standing, с чего и началась ее актерская карьера. Настоящим прорывом можно назвать собственное шоу девушки — «Внутри Эми Шумер». Благодаря ему актриса получила несколько мировых наград. Мы советуем посмотреть стендапы Эми всем тем, кого привлекают шутки на тему отношений, секса и других смелых тем.

Тэйлор Томлинсон

Впервые Тэйлор выступила на публике в возрасте 16 лет, после чего записалась на курсы по стенд-апу. В начале карьеры девушка выступала везде: в подвалах, маленьких клубах и барах. Популярность пришла к ней после серии выступлений на шоу Last Comic Standing. К 2019 году популярное издание Variety назвала Тэйлор в «Топе 10 комиков для просмотра». Один из последних спешлов комедиантки стал «Кризис четверти жизни» на Netflix. В нем девушка рассуждает о детских воспоминаниях, первых свиданиях и шутит о новой молодежи.





Даг Стэнхоуп

Даг Стэнхоуп — стендап-комик и либертарианец, который придерживается образа «говорю все, что думаю». Юмор Дага определенно понравится любителям циничных шуток и критики общественности. Зачастую материал комика бывает спорным — настолько Даг может перейти границы, однако это не мешает наслаждаться миллионам поклонников этого циника.

Уитни Каммингс

Актриса, комедиантка и сценаристка, Уитни стала известной после комедийного шоу «Подстава» на канале MTV. Еще большую популярность девушке принес спешл на HBO под названием «Здравствуйте, я ваша девушка», в котором она шутила обо всем и обо всех — мужчинах, женщинах, социальных устоях, стереотипах, отношениях.

Один из последних фильмов-стендапов с Уитни вышел на Netflix. В комедийном выпуске под названием «Можно потрогать?», девушка рассуждает об отношениях, феминизме и технологиях. Особенность выступлений комедиантки — отличные монологи с остроумными шутками.





Кристофер «Крис» Рок

Крис — американский актер, сценарист и режиссер. Больше всего он известен как комик, работающий в стиле стендап. Юмор Криса отличается смелостью в высказываниях и выборе объекта насмешек. Он может шутить над людьми любого пола, расы или вероисповедания. Именно эта «раскованность» и принесла ему успех.

Эли Вонг

Американка, воспитанная в китайских традициях была младшей из четырех детей. Страсть к выступлениям пробудилась у девушки еще во время учебы в университете, а в 23 года она впервые попробовала себя в стендапе. Любимая «тема» Эли — быт и повседневность, которые известны каждому. Доводя до абсурда вещи, которые окружают каждого, комик заставляет нас по-другому взглянуть на вещи и посмеяться над ними.





Сара Сильверман

Актриса и сатирик, Сара называет себя «еврейским комиком». Впервые девушка попробовала себя в стендапе в 17 лет. Впрочем первый опыт, по словам самой Сары, был не очень удачным. Сейчас комик выступает под псевдонимом Big S. Юмор девушки признают не только оригинальным, но и зачастую противоречивым — она осмеливается шутить на темы, запретные даже для сатиры. Впрочем ее выступления находят отклик у многомиллионной аудитории.





Европа

Джимми Карр

Известный британский стендап-комик, писатель, радио-, телеведущий и актер. Джимми начал карьеру в 2000 году, гастролируя как комик импровизационного жанра. Эти выступления принесли ему успех. Вскоре он начал проводить сольные концерты. Юмор Карра очень социальный и может быть противоречивым. Несмотря на это, комик постоянно занимает высокие места в опросах на «лучшего комедианта».





Дара О`Бриэн

Ирландский комик и телеведущий, который работал во многих британских программах, таких как Mock the Week, The Panel и Don`t Feed the Gondolas. Дара получил физико-математическое образование. Именно поэтому в его выступлениях можно часто встретить шутки на околонаучную тему. Зачастую он просто разговаривает со зрителями, но делает это в непринужденной атмосфере со свойственными ему добрыми шутками.

Мэй Мартин

Комедиантка, актриса и писательница канадского происхождения. Мэй — шоураннер квир-сериала Feel Good, где она играет главную роль. Впервые Мэй вышла на сцену еще в 11 лет, на одном из школьных выступлений. Шутки комедантки построены на реальной жизни и семейных отношениях.





Дэниэл Слосс





Стендапер, актер и писатель из Шотландии, который стал известен в 2017 году, после выпуска двух спешлов на Netflix — Dark и Jigsaw. Его юмор может показаться мрачным, однако комик уверен — шутить можно на любую тему, главное при этом оставаться хорошим человеком и уважать окружающих.





Австралия

Джим Джеффрис

Стендапер, сценарист и актер, номинант Премии Гильдии сценаристов США за лучшую комедийную программу, Джим стал по-настоящему известен после выхода спешла на канале HBO, в котором иронично рассказывал о своей жизни. Выступления Джима сосредоточены на простых и понятных вещах — алкоголе, бытовых занятиях и отношениях.





Ханна Гэдсби

Комедиантка, актриса и сценаристка. Она стала популярной в 2006 году после конкурса Raw Comedy, с тех пор у нее были туры и стендап-шоу, публикуемые на Netflix. Стендапы Ханны довольно не стандарты — темы гендера и психологии могут соседствовать с искусством и экологией. Приправленные особым юмором Ханны все это переплетается в очень смешные разговоры с публикой.





СНГ

Нурлан Сабуров

Известный казахстанско-российский комик. Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками, в том числе и на отношения между национальностями. На данный момент Нурлан выступает с другими стендаперами в популярной программе «Что было дальше?».





Евгений Чебатков

Евгений Чебатков — казахстанский и российский комик, радиоведущий и актер озвучивания. Его путь, как и у многих, начался с программы Stand Up на ТНТ. В марте этого года вышел сольный концерт Чебаткова «Выходи из комнаты», который поднял рейтинг комика еще выше.

Алексей Щербаков

Популярный российский юморист, комик и видеоблогер, один из ведущих шоу «Что было дальше?».

Комик дебютировал в 2012 году в третьем сезоне юмористического шоу «Comedy Баттл». Ему не сразу удалось покорить жюри, но к 2015 Алексей становится частым участником юмористических шоу. Действительно известным он становится после участия в работе YouTube-канала LabelCom. Сейчас Алексей Щербаков — один из самых популярный российский стенд-ап комиков.





Ваня Усович

Белорусский стендап-комик начинал свои выступления еще в студенческой лиге «КВН». Ради карьеры Ваня переехал в Москву — там он стал звездой шоу Stand Up. Выступления на телевидении принесли парню успех — спустя несколько лет он начал сольную карьеру и стал гастролировать. Еще большую популярность комику принесло участие в популярных шоу — «вДудь», «Что было дальше?» и «Вечерний Ургант». Ваню отличает особенная манера выступлений — почти монотонный темп речи, который резко контрастирует с шутками, зачастую на бытовую тему.

Слава Комиссаренко

Один из самых популярный комиков СНГ, Слава родился в Минске. В начале карьеры парень подрабатывал копирайтером — писал сценарии для рекламы и статьи для журналов. Популярность пришла к Славе после шоу «Смех без правил». Там он выступал в дуэте с другом Димой Невзоровым. Со временем комик перешел на сольные выступления и стал постоянным участником передачи Stand Up. В своих шутках Слава смеется над забавными ситуациями, которые происходили с ним или его друзьями.





Сергей Орлов

Сергей Орлов родился в провинциальной Якутии. С детства стала заметна его творческая сторона — ребенком он читал рэп и выступал на местной сцене. Первый стендап комик провел уже будучи в столице Якутии, где основал «Северный Stand Up клуб».

Новый этап в его творчестве наступил с переездом в Москву. Сейчас Сергей — один из тех, кто формирует российский стендап. В своих выступлениях он откровенно рассказывает о провинциальной жизни и делает это действительно смешно.

Ирина Мягкова

Юмористические выступления в жизни Ирины появились еще в студенческие времена — девушка участвовала в «КВН». Полноценный дебют комика состоялся на передаче «Открытый микрофон». Затем последовали участие в программах: «Смех без правил», «Убойная лига» и «Comedy баттл». В последнем шоу Ирина разделила победу с Зоей Яровицыной. С 2018 года Ирина — креативный продюсер популярного шоу «Женский стендап». В своих выступлениях Ирина шутит о возрасте, отношениях и успехе на сцене.





Зоя Яровицына

Детство Зои прошло в Новосибирске. Девушку с детства привлекало творчество — она выступала за школьную команду «КВН». Карьера стендап-комика началась не сразу. Сначала Зоя вела блог, в котором откровенно и с юмором рассказывала о повседневной жизни. Выйти на сцену с подобными заметками ее уговорили друзья и брат. Сначала это был Comedy Sibir Style, а затем «Comedy Баттл». Девушка стала открытием нового сезона программы. Ее жесткие, откровенные и местами грубые шутки впечатлили зрителей. Как результат — победа в конкурсе.

Тематика шуток Зои разнообразна — она рассказывает о стандартах красоты, замужестве и жизненных ситуациях.

Сауле Юсупова

Артистка с казахскими корнями родилась в Челябинской области. Все детство Сауле мечтала стать врачом. И ей это удалось — несколько лет после окончания медицинского университета, девушка работала по специальности. Но в жизни Сауле всегда присутствовал и юмор — свои выступления она проводила в местных клубах. Прорывом стал проект «Открытый микрофон», после которого ее пригласили на ТНТ, в проект «Женский стендап». Как делится сама Сауле, секрет ее успеха заключается в том, что истории, которые она рассказывает на сцене — живые. Иногда она шутит на тему работы в медицинских учреждениях, а иногда о национальных стереотипах — все это получается одинаково смешно.