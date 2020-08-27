США, Европа и Корея: алматинцы об учебе за рубежом и успешных проектах в Казахстане

Нигора Баховудинова, родной город — Алматы, выпускница AlmaU, специалист отдела рекрутинга и финансовой поддержки













Главное отличие нашего университета — дуальная система обучения. То есть существуют специальности, где ребята не только ходят на занятия, но и постоянно практикуют свои навыки. Ярче всего это выражено в специальности «ресторанное дело и гостиничный бизнес», где помимо учебы в университете два раза в неделю студенты проходят обучение в гостиницах Rixos, The Ritz-Carlton, Almaty и так далее.

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Айгуль Жумабаева, родной город — Алматы, главный менеджер в департаменте Global Business Relations в МФЦА













В Корнельском университете сильная школа недвижимости и гостиничного дела. Одна из лучших в мире. В университет часто приходили известные люди из гостиничной индустрии. Они делились с нами опытом. Это вдохновляло и мотивировало.

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Расул Машуров, родной город — Алматы, руководитель IT-компании













Считается, что самые сильные IT-специалисты на рынке Казахстана — выпускники СДУ. Студенты вокруг меня были мотиваторами. Я видел их достижения и потенциал. Мы получали уровень знаний для работы в крупных иностранных компаниях. На инженерном факультете на четвертом курсе 90% нашего потока устроились работать.

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Селимжан Чалышкан, родной город — Алматы, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы













В Гарвардском университете большой выбор специальностей. У них более 2000 предметов, которые можно выбрать, и порядка 50 специализаций. В вузе сильное сообщество выпускников, особенно среди тех, кто окончил бакалавриат.

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Рамиль Мухоряпов, родной город — Алматы, сооснователь интернет-холдинга Chocofamily













Один из наибольших вкладов — это возможность общаться с лучшими предпринимателями России. Это был крутой нетворкинг и понимание того, каким профессионалом можно стать. Были преподаватели, которые пробудили в нас жажду предпринимательства.

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Умит Сайфил, родной город — Токио, Алматы, студент













Турецкое образование на высоком уровне, особенно в нашем университете. Более 70 % преподавательского состава ― профессора PhD. Также университет предоставляет богатый практический опыт.

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Ильяс Курбанов, родной город — Алматы, финансовый аналитик













Плюсы обучения в Университете Торонто — дружелюбная атмосфера, интересные предметы, хорошие профессора, безопасность. Учиться было сложно. Особенно на первом и втором курсе. В кампусе немного кружков, клубов по интересам. Если хотите поддерживать высокий балл, придется учиться много и упорно.

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Анастасия Пономаренко, родной город — Алматы, студент, @_ana_po













Наш университет — первый в Пекине по преподаванию китайского языка. Материал преподносится доступно, учителя ведут себя профессионально. Созданы хорошие условия как для иностранцев, так и для китайских студентов.

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Берик Досаев, родной город — Алматы, Digital Technology, Business Development Manager













Университет ETH Zurich находится в центре города. Меня поразило старинное здание, где были сверхсовременные лаборатории, кабинеты и развитая инфраструктура. Лучший спортивный комплекс, спортзал, бассейн — все бесплатно для студентов. А на крыше ресторан с видом на озеро.

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Камильдин Рахимов, родной город — Алматы, начальник управления ведения проектов Национального Банка РК













NUS — старинный вуз. Кроме традиционных факультетов студенты здесь обучаются в Музыкальной консерватории, Медицинской школе, Школе государственного управления и бизнеса. Мне понравилась система выбора предметов. Есть обязательные и выборные предметы твоей школы, а также дополнительные курсы других школ.

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