Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
srazu-tri-novye-pesni-dreyka-voshli-v-top-3-billboard
Сразу три новые песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard
81
/
/

Сегодня в 11:10

Сразу три новые песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard

Канадский рэпер Дрейк впервые в своей карьере дебютировал с тремя песнями в топ-3 чарта Billboard Hot 100.

Первое место занял трек What’s Next. На нее исполнитель снял клип, в котором он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом. На второй позиции — Wants and Needs, записанная с Lil Baby, на третьей — Lemon Pepper Freestyle с Риком Россом. Все эти песни входят в мини-альбом Дрейка Scary Hours 2, который канадец выпустил в начале марта.

До Дрейка это удавалось сделать группе The Beatles и Ариане Гранде, которые тоже одновременно заняли три верхние позиции в Hot 100 за одну и ту же неделю — в 1964 году и 2019 году соответственно.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#рэп #музыка #billboard #дрейк
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Спикеры из Netflix, SoundCloud, Dropbox». Кто появится на онлайн-сцене EMERGE в 2020
646
Spotify начал тестировать формат сторис
389
«Яндекс» вложит 40 млн $ в приложения на искусственном интеллекте
442