Сразу три новые песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard

Канадский рэпер Дрейк впервые в своей карьере дебютировал с тремя песнями в топ-3 чарта Billboard Hot 100.

Первое место занял трек What’s Next. На нее исполнитель снял клип, в котором он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом. На второй позиции — Wants and Needs, записанная с Lil Baby, на третьей — Lemon Pepper Freestyle с Риком Россом. Все эти песни входят в мини-альбом Дрейка Scary Hours 2, который канадец выпустил в начале марта.

До Дрейка это удавалось сделать группе The Beatles и Ариане Гранде, которые тоже одновременно заняли три верхние позиции в Hot 100 за одну и ту же неделю — в 1964 году и 2019 году соответственно.

