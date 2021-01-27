Спустя четыре года Apple снова стала самым дорогим брендом в мире

В рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 в 2021 году первым оказалась компания Apple. Ее стоимость эксперты оценили в 263,4 млрд $ ― увеличив показатель на 87%, компания вновь стала лидером впервые с 2016 года. Далее в рейтинге идут Amazon (254,2 млрд $) и Google (191,2 млрд $), на четвертом месте — Microsoft (140,4 млрд $).

Единственным неамериканским брендом в первой пятерке стал южнокорейский Samsung (102,6 млрд $). Кроме этого, в рейтинг вошли Walmart (93,2 млрд $), Facebook (81,5 млрд $), ICBC (72,8 млрд $), Verizon (68,9 млрд $), WeChat (67,9 млрд $).

Самым быстрорастущим брендом стала Tesla ― ее оценка с прошлого года увеличилась на 158% до 32 млрд $.

Источник: spot.uz