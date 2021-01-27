Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
spustya-chetyre-goda-apple-snova-stala-samym-dorogim-brendom-v-mire
Спустя четыре года Apple снова стала самым дорогим брендом в мире
81
/
/

Сегодня в 10:52

Спустя четыре года Apple снова стала самым дорогим брендом в мире

В рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 в 2021 году первым оказалась компания Apple. Ее стоимость эксперты оценили в 263,4 млрд $ ― увеличив показатель на 87%, компания вновь стала лидером впервые с 2016 года. Далее в рейтинге идут Amazon (254,2 млрд $) и Google (191,2 млрд $), на четвертом месте — Microsoft (140,4 млрд $).

Единственным неамериканским брендом в первой пятерке стал южнокорейский Samsung (102,6 млрд $). Кроме этого, в рейтинг вошли Walmart (93,2 млрд $), Facebook (81,5 млрд $), ICBC (72,8 млрд $), Verizon (68,9 млрд $), WeChat (67,9 млрд $).

Самым быстрорастущим брендом стала Tesla ― ее оценка с прошлого года увеличилась на 158% до 32 млрд $.

Источник: spot.uz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #деньги #apple #рейтинг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Наталия Орейро завела Instagram
586
Каким будет туристический сезон на Алаколе в 2020 году
727
Новым художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
594