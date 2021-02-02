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Спрос на смартфоны серии Galaxy S21 в Казахстане превзошел ожидания
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Сегодня в 12:00

Спрос на смартфоны серии Galaxy S21 в Казахстане превзошел ожидания

Samsung Electronics сообщила, что количество предварительных заказов на флагманские устройства линейки Galaxy S21 в Казахстане оказалось значительным и превзошло планируемые объемы поставки.

В связи с этим возможна небольшая нехватка смартфонов новой серии у официальных партнеров до поступления новых партий.

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Причина повышенного спроса — усовершенствованные технологии, новые функции и возможности, а также впечатляющий дизайн, по сравнению с моделями предыдущей линейки, отмечают в компании.

Линейка Galaxy S21 выглядит по-новому, отличаясь от многих других устройств. В первую очередь, за счет решения Contour Cut Camera, органично вписанного в металлический корпус смартфона, что, по мнению многих заказчиков, стало свежим и интересным подходом в дизайне.

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Безграничный дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц стал еще «умнее» и теперь адаптирует частоту, обеспечивая плавное, четкое изображение, в зависимости от контента.

У Galaxy S21 Ultra четыре основные камеры, новый 108-мегапиксельный профессиональный сенсор, и он умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры. А при зумировании два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки даже на дальнем расстоянии!

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Судя по поступившим отзывам, покупатели считают линейку Galaxy S21 весьма удачной, благодаря новым функциональным возможностям.

Samsung Electronics заверяет своих пользователей, что принимает все меры для удовлетворения повышенного спроса и решения временных проблем с дефицитом смартфонов новой серии в самое ближайшее время.


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