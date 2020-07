Spotify запустил видеоподкасты

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о глобальном запуске видеоподкастов. Пока производить подобный контент смогут только некоторые авторы, доступен он будет как платным, так и бесплатным пользователям.Сервис Spotify сообщил, что все пользователи — платные и бесплатные — смогут прослушивать видеоподкасты в фоновом режиме, одновременно используя другие приложения или заблокировав устройство. В YouTube такая функция доступна только платным подписчикам.Новый формат поддерживается как в мобильной, так и в десктопной версии Spotify. Как отмечает компания, видео служит дополнительным компонентом, а не заменой аудио. Создателям контента опция даст возможность расширить аудиторию. Ранее из-за отсутствия видео в Spotify авторам подкастов приходилось работать на других площадках.Запуск видеоподкастов позволит создателям «напрямую подключаться к слушателям, а не конкурировать на более широкой платформе, которая противопоставляет их шоу большому количеству другого контента». Видео также дает Spotify новое место для продажи рекламы, но компания отказалась комментировать свою рекламную стратегию.Сейчас в Spotify доступны подкасты только избранных авторов. В их числе — Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, The Morning Toast и Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay.Источник: incrussia.ru