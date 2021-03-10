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Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов
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Сегодня в 10:30

Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов

Spotify объявил о запуске в России международной программы Radar, нацеленной на поддержку и продвижение начинающих исполнителей.

Первыми участниками программы стали инди-дуэт «Сестры», рэпер Rocket и альтернативная группа «Три дня дождя». Новые герои будут присоединяться к проекту каждый месяц.

В рамках программы артисты получат поддержку от музыкальной команды Spotify: их треки попадут в плейлист Radar Russia, который можно будет найти в специальном хабе. Благодаря этому российские музыканты станут частью глобальной экосистемы платформы, а их творчество будут доступнее слушателям в других странах. Кроме того, музыканты снимутся в рекламных кампаниях Spotify.

Источник: daily.afisha.ru

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#россия #музыка #spotify #музыканты
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