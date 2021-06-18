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Spotify запустил собственный сервис голосовых чатов Greenroom
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Сегодня в 10:46

Spotify запустил собственный сервис голосовых чатов Greenroom

Spotify представил Greenroom — аналог сервиса голосовых чатов Clubhouse.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android в 135 странах, но пока только на английском языке. Войти в него можно с помощью учетной записи Spotify.

Новым пользователям предложат указать свои основные интересы, а также вступить в уже существующие внутри сервиса группы. В будущем компания планирует применять технологию персонализации для подбора контента.

Сервис работает по тому же принципу, что и другие голосовые соцсети, например, Clubhouse, Spaces или Live Audio Rooms, пишет TechCrunch. Голосовые чаты может создать любой пользователь. На данный момент к эфиру могут присоединиться 1 тысяча слушателей, но позже Spotify планирует увеличить это число.

Одно из главных отличий Greenroom от сервисов конкурентов — текстовые чаты, которые модераторы могут отключить в любое время. Кроме того, после окончания эфира его запись можно скачать и отредактировать, например, чтобы превратить в подкаст. Еще одно отличие заключается в том, что аудиочаты записываются самим Spotify. Компания объяснила, что делает в целях модерации.

Источник: incrussia.ru

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