Spotify вручил Иманбеку награду за миллиард прослушиваний Roses. Ранее ее получали Дрейк и Адель

Казахский диджей Иманбек получил награду от Spotify за трек Roses — Imanbek Remix, который в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру. Ранее ее получали Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз, Льюис Капальди и другие мировые звезды.

Композицию можно найти в плейлисте сервиса Billions Club, с песнями, которые достигли миллиардной отметки. В настоящее время у трека более 1,5 млрд прослушиваний.



На сегодняшний день ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет 17 миллионов слушателей.

Источник: daily.afisha.ru



