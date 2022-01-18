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Spotify вручил Иманбеку награду за миллиард прослушиваний Roses. Ранее ее получали Дрейк и Адель
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Сегодня в 09:59

Spotify вручил Иманбеку награду за миллиард прослушиваний Roses. Ранее ее получали Дрейк и Адель

Казахский диджей Иманбек получил награду от Spotify за трек Roses — Imanbek Remix, который в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру. Ранее ее получали Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз, Льюис Капальди и другие мировые звезды.



Композицию можно найти в плейлисте сервиса Billions Club, с песнями, которые достигли миллиардной отметки. В настоящее время у трека более 1,5 млрд прослушиваний.

На сегодняшний день ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет 17 миллионов слушателей.

Источник: daily.afisha.ru

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