Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c7b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c7bd5f79041a3137b9299f2110aba91b.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
spotify-rasskazal-o-formatah-reklamnogo-sotrudnichestva-s-rossiyskimi-brendami
Spotify рассказал о форматах рекламного сотрудничества с российскими брендами
52
/
/

Сегодня в 10:43

Spotify рассказал о форматах рекламного сотрудничества с российскими брендами

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заключил рекламные контракты на 12 новых рынках, включая Россию.

Spotify стал доступен в России с 15 июля. Сервис предлагает пользователям более 50 млн треков российских и зарубежных исполнителей и возможность прослушивать их на любых устройствах.

В России и странах СНГ продажами рекламы займется локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.

Рекламные форматы Spotify, доступные в России:

— Аудио. Позволяет компании обратиться к человеку, когда он слушает музыку: через динамик, наушники или во время поездки за рулем. Аудиореклама проигрывается между песнями во время активных сессий.

— Видеореклама. Представляет собой анимированные баннеры. Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются дополнительным баннером для повышения эффективности кампании.

— Размещение интерактивных баннеров в мобильном приложении или на десктопе, по которым пользователь может перейти на сайт бренда.

В России одними из первых брендов, подписавших рекламные контракты со Spotify, стали Ferrero Russia и ivi.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #бренды #spotify
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Началась установка желтых контейнеров для мусора из пластика, бумаги и стекла
1189
Вторую подъездную дорогу со всеми удобствами строят к столичной школе №84
1064
Россия частично открывает границы
200