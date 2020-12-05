Spotify подводит музыкальные итоги в 2020 году в Казахстане

2 декабря казахстанским пользователям в приложении стала доcтупна персональная статистика прослушивания музыки с момента запуска сервиса 15 июля. Статистика индивидуальна для каждого пользователя Spotify.

Интересы многих слушателей Spotify в Казахстане в 2020 году соответствовали глобальным трендам. В рейтинге лучших исполнителей лидерами стали представители хип-хоп-жанра: MORGENSHTERN, The Weeknd, Drake, Travis Scott, а также Скриптонит, который занял первое место.

Жанр K-Pop захватил лидирующие места в большей части остальных чартов. Например, в списке самых популярных групп встречается сразу три K-Pop-группы, включая женскую группу BLACKPINK и Stray Kids. А возглавили чарт корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом.

Топ-5 исполнителей:

1. Скриптонит

2. MORGENSHTERN

3. The Weeknd

4. Drake

5. Travis Scott.





Топ-5 исполнительниц:

1. Ariana Grande

2. Billie Eilish

3. Dua Lipa

4. Halsey

5. Cardi B.





Топ-5 групп:

1. BTS

2. BLACKPINK

3. Miyagi & Andy Panda

4. Stray Kids

5. Rauf & Faik.