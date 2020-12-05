Spotify подводит музыкальные итоги в 2020 году в Казахстане

2 декабря казахстанским пользователям в приложении стала доcтупна персональная статистика прослушивания музыки с момента запуска сервиса 15 июля. Статистика индивидуальна для каждого пользователя Spotify.
Интересы многих слушателей Spotify в Казахстане в 2020 году соответствовали глобальным трендам. В рейтинге лучших исполнителей лидерами стали представители хип-хоп-жанра: MORGENSHTERN, The Weeknd, Drake, Travis Scott, а также Скриптонит, который занял первое место.
Жанр K-Pop захватил лидирующие места в большей части остальных чартов. Например, в списке самых популярных групп встречается сразу три K-Pop-группы, включая женскую группу BLACKPINK и Stray Kids. А возглавили чарт корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом.
Топ-5 исполнителей:
1. Скриптонит
2. MORGENSHTERN
3. The Weeknd
4. Drake
5. Travis Scott.
Топ-5 исполнительниц:
1. Ariana Grande
2. Billie Eilish
3. Dua Lipa
4. Halsey
5. Cardi B.
Топ-5 групп:
1. BTS
2. BLACKPINK
3. Miyagi & Andy Panda
4. Stray Kids
5. Rauf & Faik.