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Spotify начал тестировать новую версию подписки за $0,99 в месяц
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Сегодня в 10:22

Spotify начал тестировать новую версию подписки за $0,99 в месяц

Стриминговый сервис Spotify запустил тестирование нового уровня подписки Spotify Plus за $0,99. Он сочетает в себе элементы существующих бесплатных и премиальных уровней. Пользователи смогут слушать музыку без ограничений и перематывать треки, но аудиореклама в сервисе остается.

Подписчики Spotify Plus смогут выбирать треки, вместо того чтобы слушать перемешанные между собой альбомы и плейлисты, как это происходит в бесплатной версии сервиса.

Бесплатная подписка Spotify в нынешнем виде существует с 2018 года. В ней можно слушать только шесть треков в час, а в Spotify Plus нет ограничения на количество треков, и выбирать определенные композиции из 15 плейлистов, от отобранных редакцией до алгоритмически сгенерированных, например Discover Weekly и Daily Mix.

Источник: incrussia.ru


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