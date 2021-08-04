Spotify начал тестировать новую версию подписки за $0,99 в месяц





Подписчики Spotify Plus смогут выбирать треки, вместо того чтобы слушать перемешанные между собой альбомы и плейлисты, как это происходит в бесплатной версии сервиса.





Бесплатная подписка Spotify в нынешнем виде существует с 2018 года. В ней можно слушать только шесть треков в час, а в Spotify Plus нет ограничения на количество треков, и выбирать определенные композиции из 15 плейлистов, от отобранных редакцией до алгоритмически сгенерированных, например Discover Weekly и Daily Mix.









Стриминговый сервис Spotify запустил тестирование нового уровня подписки Spotify Plus за $0,99. Он сочетает в себе элементы существующих бесплатных и премиальных уровней. Пользователи смогут слушать музыку без ограничений и перематывать треки, но аудиореклама в сервисе остается.