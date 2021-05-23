Spotify добавила автозагрузку музыки для Apple Watch

Пользователи смогут передавать аудиозаписи на устройство со скоростью 96 кбит/с, добавлять и удалять контент Spotify на своих телефонах и синхронизировать его с часами. Автономная функция будет доступна на Apple Watch Series 3 и более новых устройствах под управлением WatchOS 6.0, и новее. Spotify рекомендует использовать функцию на WatchOS 7.1 и новее.
Для использования функции также нужна подписка Spotify Premium. Ее стоимость, варьируется от 9,99 долларов в месяц для одной учетной записи до 15,99 долларов в месяц, для семейного плана. Также доступен вариант студенческой учетной записи за 4,99 доллара в месяц.
Источник: rb.ru