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Spotify был запущен в Южной Корее
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Сегодня в 10:48

Spotify был запущен в Южной Корее

1 февраля 2021 года музыкальный стриминговый сервис Spotify был запущен в Южной Корее.

Запуском в этом регионе Spotify планирует способствовать росту экосистемы музыкального стриминга в стране. Также по заявлению компании, это поможет местным исполнителям находить новую аудиторию за рубежом.

Жители Южной Кореи могут пользоваться сервисом бесплатно или по подписке Spotify Premium. Последняя доступна для одного или двух слушателей. При этом пользователям доступно 3 месяца пробной бесплатной подписки.

Источник: rb.ru

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#южнаякорея #музыка #spotify #стриминговыйсервис
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