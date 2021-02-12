Sports.ru запустил медиа в Казахстане

Sports.ru — крупнейшее спортивное медиа в России и СНГ с ежемесячной аудиторией более 20 миллионов пользователей.

В последние годы Казахстан является второй страной по количеству пользователей сайта и мобильных приложений Sports.ru.

В августе 2020 года компания запустила полноценную вертикаль про спорт Казахстана — отдельное медиа внутри Sports.ru: с собственной редакцией, новостной службой, социальными сетями и локализованными сервисами.

Уже сейчас над вертикалью Sports.ru Казахстан работают 14 сотрудников: редакторы, авторы и комьюнити-менеджеры. Команда освещает местные чемпионаты по футболу, баскетболу, хоккею, теннису, киберспорту, соревнования по боксу, MMA.

Один из приоритетов команды — еще более активное развитие казахстанского сообщества спортивных болельщиков на «Трибуне», внутреннем UGC-медиа Sports.ru.

Ежемесячно Sports.ru посещают более 1 миллиона пользователей из Казахстана: как сайт, так и мобильные приложения.

В начале 2021 года было запущено приложение «Спорт Казахстана» для iOS и Android.

Sports.ru Казахстан уже договорился об информационном сотрудничестве с чемпионом Казахстана по футболу «Кайратом», футбольным клубом «Астана», хоккейным клубом «Барыс», Профессиональной футбольной лигой Казахстана, Национальной федерацией баскетбола Казахстана и Казахстанской федерацией хоккея.

Источник: vc.ru