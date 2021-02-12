Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sports-ru-zapustil-media-v-kazahstane
Sports.ru запустил медиа в Казахстане
95
/
/

Сегодня в 10:44

Sports.ru запустил медиа в Казахстане

Sports.ru — крупнейшее спортивное медиа в России и СНГ с ежемесячной аудиторией более 20 миллионов пользователей.

В последние годы Казахстан является второй страной по количеству пользователей сайта и мобильных приложений Sports.ru.

В августе 2020 года компания запустила полноценную вертикаль про спорт Казахстана — отдельное медиа внутри Sports.ru: с собственной редакцией, новостной службой, социальными сетями и локализованными сервисами.

Уже сейчас над вертикалью Sports.ru Казахстан работают 14 сотрудников: редакторы, авторы и комьюнити-менеджеры. Команда освещает местные чемпионаты по футболу, баскетболу, хоккею, теннису, киберспорту, соревнования по боксу, MMA.

Один из приоритетов команды — еще более активное развитие казахстанского сообщества спортивных болельщиков на «Трибуне», внутреннем UGC-медиа Sports.ru.

Ежемесячно Sports.ru посещают более 1 миллиона пользователей из Казахстана: как сайт, так и мобильные приложения.

В начале 2021 года было запущено приложение «Спорт Казахстана» для iOS и Android.

Sports.ru Казахстан уже договорился об информационном сотрудничестве с чемпионом Казахстана по футболу «Кайратом», футбольным клубом «Астана», хоккейным клубом «Барыс», Профессиональной футбольной лигой Казахстана, Национальной федерацией баскетбола Казахстана и Казахстанской федерацией хоккея.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #медиа #спорт #спортсмены #сми
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сад камней, Парк чемоданов и оптические иллюзии: в Астане появятся 18 новых скверов
2250
Jah Khalib хочет построить школу как в фильме «Люди Икс» в Казахстане
1503
В Киеве появится первый магазин Vans
601