Спортивные сообщества Уфы: как присоединиться и чем занимаются

Андрей Хомутов, 39 лет, город — Уфа, главный тренер бегового клуба «Чемпион» @rc_champion





Зачем вступать в сообщество

Луиза Ишмухаметова, город — Уфа, администратор группы «Парковые забеги» @parkrun





О сообществе

Как присоединиться

Камила Шурмелева, город — Уфа, председатель Союза велосипедистов РБ и сообщества «ВелоУфа», @ veloufa













О сообществе





Как присоединиться

Мы уже больше шести лет проводим бесплатные тренировки по бегу и скайраннингу. В качестве локаций выбираем городские парки Матросова, Лесоводов, а в зимнее время тренируемся на манеже МЧС. Клуб организован при спортивном магазине «Чемпион» по инициативе продавцов и тренеров.Занятия проводят профессиональные тренеры и мастера спорта. Также в городе мы известны контрольными забегами каждую весну и осень. В забегах может принять участие любой желающий. Чаще всего трасса лежит вокруг озера Кашкадан или в парке Лесоводов. Традиционно этими забегами открывается и закрывается летний соревновательный сезон.Это еще один этап развития бегового движения в Уфе. Тренировки проводятся на платной основе по демократичной цене.Направлены на тот или иной аспект беговой подготовки. У каждого занятия ставится определенная цель. В группе вы получаете заряд позитива и выполняете хорошую беговую работу.Самая главная особенность — регулярность. Каждая наша тренировка — шаг вперед. В рамках тренировок проводятся мастер-классы.Занятия включают в себя не только кроссы, но и специальные упражнения на технику, выносливость, скоростные качества и стойкость духа. Длительность тренировок — от 60 до 80 минут.Каждую неделю там публикуется актуальная информация. Для активных членов клуба будут действовать специальные условия на карты в фитнес-арену.Это бесплатные субботние забеги в парке Лесоводов на пять километров. На сегодняшний день проведено уже больше ста таких тренировок.Спортсмены-любители пробегают рядом с мини-зоопарком, уличной библиотекой, памятниками.Главное условие — хорошее настроение.Штрих-код помогает фиксировать результат забега и смотреть на динамику.Наши люди полюбили пробежки ради удовольствия или сделали частью тренировочного плана. Каждый забег дает возможность уфимцам регулярно собираться вместе и проводить выходные с пользой.Организацией забега занимаются волонтеры, и любой может присоединиться к команде.У нас есть все для полноценной работы как юридическое лицо. Основная наша цель — создавать экологичную и безопасную велореспублику. Мы развиваем культуру велосипедистов в Уфе и объединяем людей в заезды и катания на природе.Разные форматы привлекают больше людей к катанию на велосипедах.Мы установили рекорд по участникам — к нам приехало 7000 велосипедистов.А самим велосипедистам рассказываем о безопасном вождении, правилах на дороге. На форумах каждый год обсуждается использование велосипеда в качестве транспорта в городе, про то, где кататься на велосипеде, и о развитии велотуризма в регионе.Если кто-то хочет помогать организаторам и присоединиться к команде, то можно направить письмо на почту.А также делимся полезными статьями и лайфхаками, мастерскими и маршрутами.Можно писать нам на почту свои обращения, каждое не останется без внимания.С помощью участников мы постоянно пополняем велокарту города и области.