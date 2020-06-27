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Спортивные сообщества Уфы: как присоединиться и чем занимаются
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Сегодня в 14:50

Спортивные сообщества Уфы: как присоединиться и чем занимаются

Андрей Хомутов, 39 лет, город — Уфа, главный тренер бегового клуба «Чемпион» @rc_champion


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Клуб 3000 Runners, который раньше назывался «Чемпион», — самый крупный беговой клуб Башкортостана. Мы уже больше шести лет проводим бесплатные тренировки по бегу и скайраннингу. В качестве локаций выбираем городские парки Матросова, Лесоводов, а в зимнее время тренируемся на манеже МЧС. Клуб организован при спортивном магазине «Чемпион» по инициативе продавцов и тренеров.

Периодичность наших тренировок — круглый год. Занятия проводят профессиональные тренеры и мастера спорта. Также в городе мы известны контрольными забегами каждую весну и осень. В забегах может принять участие любой желающий. Чаще всего трасса лежит вокруг озера Кашкадан или в парке Лесоводов. Традиционно этими забегами открывается и закрывается летний соревновательный сезон.

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В этом году наш клуб трансформировался и начал работать в новом формате. Это еще один этап развития бегового движения в Уфе. Тренировки проводятся на платной основе по демократичной цене.

Зачем вступать в сообщество


Тренировки рассчитаны на любой уровень подготовки. Направлены на тот или иной аспект беговой подготовки. У каждого занятия ставится определенная цель. В группе вы получаете заряд позитива и выполняете хорошую беговую работу.

Именно наши тренировки привели в бег тысячи людей из Уфы. Самая главная особенность — регулярность. Каждая наша тренировка — шаг вперед. В рамках тренировок проводятся мастер-классы.

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Сейчас бегать мы будем по два раза в неделю. Занятия включают в себя не только кроссы, но и специальные упражнения на технику, выносливость, скоростные качества и стойкость духа. Длительность тренировок — от 60 до 80 минут.

Записаться на занятия можно через наши социальные сети и чат в Telegram. Каждую неделю там публикуется актуальная информация. Для активных членов клуба будут действовать специальные условия на карты в фитнес-арену.

Луиза Ишмухаметова, город — Уфа, администратор группы «Парковые забеги» @parkrun


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О сообществе


Клуб «Парковые забеги» действует в Уфе уже три года. Это бесплатные субботние забеги в парке Лесоводов на пять километров. На сегодняшний день проведено уже больше ста таких тренировок.

Забег в парке — это не только физическая нагрузка, но и большое удовольствие. Спортсмены-любители пробегают рядом с мини-зоопарком, уличной библиотекой, памятниками.

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Всю дистанцию можно преодолевать бегом или шагом, на выбор спортсмена. Главное условие — хорошее настроение.

Как присоединиться


Для участия необходимо один раз на весь сезон зарегистрироваться у нас на сайте и распечатать карточку с личным штрих-кодом. Штрих-код помогает фиксировать результат забега и смотреть на динамику.

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Это не соревнования, а просто способ провести время в субботу. Наши люди полюбили пробежки ради удовольствия или сделали частью тренировочного плана. Каждый забег дает возможность уфимцам регулярно собираться вместе и проводить выходные с пользой.

После забега группа обычно остается в парке для общения, знакомства. Организацией забега занимаются волонтеры, и любой может присоединиться к команде.

Камила Шурмелева, город — Уфа, председатель Союза велосипедистов РБ и сообщества «ВелоУфа», @veloufa


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О сообществе


Союз велосипедистов — официальная общественная организация. У нас есть все для полноценной работы как юридическое лицо. Основная наша цель — создавать экологичную и безопасную велореспублику. Мы развиваем культуру велосипедистов в Уфе и объединяем людей в заезды и катания на природе.

Сообщество активно круглый год. «ВелоУфа» активно сотрудничает с городом и проводит фестивали, соревнования, а также организовывает походы в горы. Разные форматы привлекают больше людей к катанию на велосипедах.

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В Уфе под нашим руководством прошел самый масштабный велопробег в России. Мы установили рекорд по участникам — к нам приехало 7000 велосипедистов.

Также мы отвечаем за вопросы по созданию условий в городе для комфортной езды. А самим велосипедистам рассказываем о безопасном вождении, правилах на дороге. На форумах каждый год обсуждается использование велосипеда в качестве транспорта в городе, про то, где кататься на велосипеде, и о развитии велотуризма в регионе.

Как присоединиться


Присоединиться может любой желающий, подписавшись на группу и приехав в точку сбора. Если кто-то хочет помогать организаторам и присоединиться к команде, то можно направить письмо на почту.

В своих социальных сетях рассказываем о людях, актуальных событиях и новостях для велосипедистов. А также делимся полезными статьями и лайфхаками, мастерскими и маршрутами.

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Мы открыты к предложениям и ответим на любой вопрос. Можно писать нам на почту свои обращения, каждое не останется без внимания.

Сейчас велодорожек в Уфе становится больше, а также растет наше сообщество. С помощью участников мы постоянно пополняем велокарту города и области.

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#сообщества #башкортостан #уфа #бег #велосипедисты
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