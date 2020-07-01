Спортивная Казань. Кто организовывает тренировки, забеги и велопрогулки

Татьяна Шутова, мастер спорта по легкой атлетике и спортивному ориентированию, I love SUPERSPORT в Казани, ilovesupersportkzn
О сообществе
I love SUPERSPORT — клуб правильного спорта. Здесь помогают каждому человеку достичь большую спортивную цель и полюбить тренировки. Есть четыре направления: школа правильного бега, школа легкого плавания, лыжная школа и школа триатлона.
Тренеры школы — победители соревнований по легкой атлетике и действующие спортсмены, для которых бег — не работа, а жизнь. Они готовят спортсменов за четыре недели. Домашние тренировки помогут закреплять пройденное, а также статьи в Instagram и видео от экспертов — лучше разбираться в технике бега, питании и особенностях режима.
Сначала тренер ставит технику безопасного бега с нуля и исправляет ошибки. В зависимости от вашего самочувствия и соблюдения режима тренировок тренер может внести изменения в программу, чтобы вы не перегружались и подошли к забегу на пике формы.
Техника нашего бега подойдет любому человеку. Она основана на ритме шагов, правильном положении тела и приземлении на среднюю часть стопы. Мы включили в курс специальные беговые упражнения для отработки элементов бегового шага.
Как присоединиться
Казанцы выбирают нас, чтобы с удовольствием начать бегать, плавать, полюбить лыжи и марафоны. Многие начинают бегать, чтобы обрести новые знакомства. На старте здесь дарят клубную майку, удобную сумку и мотивационную карточку. Бегают в основном в Парке Горького.
Также есть форматы открытых тренировок. Это возможность по-спортивному провести свободное время, завести знакомых из спортивной тусовки. На открытой тренировке рассказывают о тонкостях бега, а тренеры отвечают на вопросы.
В этом месяце обновилось расписание занятий. Плавание теперь проходит по вторникам, пятницам и воскресеньям с 06:30 в открытой воде. Школа бега работает в среду и воскресенье по вечерам после 18:00. Зарегистрироваться на тренировки, забеги и занятия можно на сайте.
Ренат Карибов, основатель клуба «Казанские велосипедисты #KazVel», kazvel
О сообществе
Kazvel — предприятие центра велосипедной культуры Республики Татарстан. Группу организовали пять лет назад. Основная наша задача — научить горожан правильно кататься в городе, соблюдая ПДД. А также это способ познакомить людей друг с другом. Kazvel — двухчасовое велопутешествие по городу вместе с хорошей компанией.
Мы хотим приобщить к велосипедным поездкам более широкие массы горожан. Также мы знакомим с историей родного города. Старт расположен рядом с Парком Тысячелетия, театром Камала и набережной Нижнего Кабана. Это позволяет выбрать оптимальный маршрут для катания.
Как присоединиться
Сейчас мы держим связь с группой через telegram-бот @Kazvel_Bot, где собираем и публикуем совместные катания от разных групп в Казани.
На данный момент велопрогулки по Казани не проводятся. Но как только снимут ограничения, присоединиться сможет любой желающий. Обычно катаются каждый вторник и четверг. Также на старте у «Планеты Фитнес» есть велопрокат, где любой казанец может арендовать велосипед.
Несколько лет подряд наша группа организовывает всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.
Наиль Галиев, город — Казань, тренер «parkrun Казань: Центральный парк», parkrunkazancentral
О сообществе
Первый забег parkrun в Казани состоялся в апреле 2015 года. Это формат бега и совместных тренировок с удобными лайфхаками. Здесь есть система учета результатов, чтобы отслеживать прогресс. А также хорошая команда организаторов.
Сообщество активно делится новостями, поддерживает новичков и дружит. Перед забегами дают рекомендации и проводят разминку.
Забеги parkrun приостановлены, но сообщество активно действует и общается. В обычном режиме пробежки в парках проходят по субботам в 9 утра. Забег проходит в казанском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Участие абсолютно бесплатное, нужна только регистрация перед первым забегом. Все мы бегаем исключительно ради удовольствия. После забега мы встречаемся на месте старта, чтобы свободно пообщаться.
Как присоединиться
Недавно мы запустили проект «(не)паркран». Это не бег, ходьба или волонтерство на трассе parkrun, и совершенно не обязательно, чтобы это было в субботу утром. Это похоже на свободный забег — возможность самостоятельно зарегистрировать дату и время прогулки или пробежки и в то же время связать это со своим домашним паркраном.
Вы можете зафиксировать не больше одной такой активности в день, а в еженедельной таблице результатов будет отображаться ваше лучшее время.
Присоединиться к забегам parkrun может любой желающий. Надо зарегистрироваться на parkrun.ru и иметь с собой личный штрих-код для учета результатов.